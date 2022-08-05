Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве с использованием бутылки и утюга. После преступления в квартире был устроен пожар, сообщает региональная прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что преступление было совершено 17 апреля 2022 года в одном из домов в посёлке Ишеевка. По данным следствия, 44-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого, в том числе с использованием стеклянной бутылки и утюга. Экспертиза насчитала более 15 ударов, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

Также следствие установило, что для сокрытия следов преступления фигурант уголовного дела устроил пожар в квартире. Ущерб превысил 200 тыс. рублей.

По данным надзорного ведомства, причиной поступка стала месть.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и уничтожении чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Приговором суда ему назначено девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве зятя: ему нанесли несколько ножевых ранений, после чего задушили подушкой. Фигурант уголовного дела получил девять лет строгого режима.

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