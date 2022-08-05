Москва, , 08:13 — REGNUM Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с натовским калибром 12,7 на 99 мм. Об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms.

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — сказал представитель.

По его словам, новые партии винтовок, которые изготавливаются для ВС России, имеют калибр 12,7 на 108 мм.

Как сообщало иарегунм, ранее российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград».

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