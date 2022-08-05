Москва, 5 августа 2022, 08:13 — REGNUM Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с натовским калибром 12,7 на 99 мм. Об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms.
По его словам, новые партии винтовок, которые изготавливаются для ВС России, имеют калибр 12,7 на 108 мм.
Как сообщало иарегунм, ранее российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград».
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