Октябрьский, Башкирия, , 08:21 — REGNUM Около 80 семей обманутых дольщиков получат свои долгожданные квартиры в башкирском городе Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дом, возведённый по договору долевого строительства Adm44.ru

Сообщается, что сейчас идет выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Весна».

"Больше половины упомянутых граждан уже получили свои ключи и стали счастливыми новоселами. После вручения последнего комплекта для города Октябрьский данный вопрос будет полностью закрыт. В свою очередь мы продолжим контроль реализации мер по восстановлению прав пострадавших граждан в нашей республике», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова.

Отмечается, что 29 июля администрация города Октябрьского выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Рахимьяна Насырова, дом 6 в квартале 19. Общая жилая площадь данного объекта составила более 6,1 тысяч кв. метров (142 квартиры).

Ранее сообщалось о том, что данный дом должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. В связи с тем, что застройщик свои обязательства не исполнил, сроки строительства были нарушены. Завершить строительство квартала 19 в микрорайоне 38 в г. Октябрьский взялась местная компания путём проектного финансирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии восстановили права более одной тысячи обманутых дольщиков.