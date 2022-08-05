Джакарта, , 08:10 — REGNUM Индонезия поощряет укрепление сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Японией в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

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«Индонезия надеется, что конкретное взаимовыгодное и всеобъемлющее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе может быть выдвинуто в рамках партнерства АСЕАН-Япония в будущем», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на министерской встрече АСЕАН-Япония в Камбодже.

Министр иностранных дел Индонезии заявила, что у АСЕАН уже есть взгляд на Индо-Тихоокеанский регион, уделяя приоритетное внимание четырем областям сотрудничества, а именно морским, связям, достижению целей устойчивого развития, а также торговле и инвестициям.

Индонезия также подчеркнула важность продолжения сотрудничества АСЕАН и Японии в укреплении региональной устойчивости в области здравоохранения. Япония сотрудничала с АСЕАН в создании центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и новым заболеваниям в Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. Для управления тремя медицинскими центрами необходимо дальнейшее сотрудничество.

Ретно Марсуди также поприветствовала празднование 50-летия отношений между АСЕАН и Японией. Индонезия надеется, что празднование будет использовано в качестве импульса для укрепления сотрудничества между двумя сторонами. В 2023 году в Токио состоится 50-й юбилейный саммит АСЕАН-Япония на тему «Золотая дружба, золотые возможности».