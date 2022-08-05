Москва, 5 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 4 августа продемонстрировал разнонаправленную динамику в основных парах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Akket.com Рубль

Пара доллар/рубль снизилась на 0,38%, до 60,35 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,85%, до 61,50 руб., фунт/рубль — на 0,42%, до 74,99 руб. Участники рынка продолжают находиться в ожидании новой порции новостей, которые смогут на рынке вызвать резкие колебания.

Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 59,00–61,00 руб. Продление запрета ЦБ на снятие валюты со счетов оказывает поддержку рублю. Минфин РФ молчит про новые параметры бюджетного правила, что тоже играет на руку нацвалюте.

А вот снижение цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ, наоборот оказывают давление на него. Напряженность между США и Китаем увеличилась, однако для рубля это событие оказалось нейтральным.

Сегодня, 5 августа, участники рынка ожидают публикации отчета по американскому рынку труда за июль. Данные могут повлиять на политику ФРС США, пытающейся замедлить рекордную инфляцию за 40 лет, не вызвав при этом рецессии.

Участники торгов нашли равновесный уровень — 60 руб. устраивает как покупателей, так и продавцов. При этом поддержкой для рубля по-прежнему выступает профицит торгового баланса.

Для пары доллар/рубль актуальный диапазон на сегодня 59,00–61,00 руб. С точки зрения технического анализа для покупателей сохраняются риски для отступления к уровню 58 руб.

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