Москва, 5 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Применяемые в медицинских учреждениях Москвы элементы искусственного интеллекта научились выявлять ещё две патологии. Об этом 5 августа сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Теперь умные алгоритмы могут определять признаки остеопороза и аневризмы аорты на КТ брюшной полости. В общей сложности при помощи искусственного интеллекта у пациентов столичных медучреждений определяют отклонения уже по 13 направлениям исследований.

«Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Илья Тыров.