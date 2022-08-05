Иркутск, 5 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. На утро 5 августа в лесном фонде Иркутской области действующих пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Телеграм-канал главы Братского района Лесной пожар

Пожар на севере Катангского района площадью 708 га полностью локализован. Он находится в зоне космического мониторинга, но продолжает обслуживаться лесопожарными формированиями.

На тушении 4 августа было задействовано 175 человек и 6 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 2 Ан-2 и 3 легкомоторных самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Катангском районе Иркутской области локализовали лесной пожар, действующий в зоне космомониторинга.

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