Донецк, 5 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли Горловку, а также Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка был зафиксирован в 06:10 (совпадает с мск) и во время него киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм по городу.

Также указывается, что в 06:30 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Кировскому району Донецка, в 06:45 — пять снарядов калибра 152 мм по Горловке и в 06:50 — пять снарядов калибра 152 мм по Киевскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик.