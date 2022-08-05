Красноярск, 5 августа 2022, 08:04 — REGNUM В Красноярске правоохранители разбираются в обстоятельствах травмирования трёхлетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
По предварительным данным, мальчик выпал из открытого окна квартиры на втором этаже. С различными травмами он был доставлен в больницу.
«Установлено, что падение ребенка произошло, когда он находился дома с 44-летней матерью, а также старшими братьями 2010 и 2008 годов рождения и 23-летней сестрой», — пояснили в ведомстве.
Как отмечается, семья ребёнка на учёте в органах внутренних дел не состояла.