Красноярск, 5 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Красноярске правоохранители разбираются в обстоятельствах травмирования трёхлетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

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По предварительным данным, мальчик выпал из открытого окна квартиры на втором этаже. С различными травмами он был доставлен в больницу.

«Установлено, что падение ребенка произошло, когда он находился дома с 44-летней матерью, а также старшими братьями 2010 и 2008 годов рождения и 23-летней сестрой», — пояснили в ведомстве.

Как отмечается, семья ребёнка на учёте в органах внутренних дел не состояла.