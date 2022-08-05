Пермь, 5 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется 35-летний мужчина. Его обвиняют в развращении ребёнка 2011 года рождения, сообщили в СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Расследование уголовного дела завершилось. Фигуранту инкриминируют часть 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, мужчина в соцсети отправлял девочке сообщения на сексуальную тему. Ребенок их читал и отвечал.

Пермяк находится под подпиской о невыезде. По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Материалы уголовного дела направлены в суд.