Палермо, Италия, 5 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может стать главным тренером итальянского футбольного клуба «Палермо». Об этом 5 августа сообщает Sportitalia.

Swimaf Даниэле Де Росси

Отмечается, что Де Росси вошёл в список кандидатов на пост главного тренера «Палермо». Он рассчитывает начать тренерскую карьеру после работы в сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

Ранее «Палермо» вышел в Серию B, после чего клуб приобрел холдинг Football City Group, которому принадлежит «Манчестер Сити».

Напомним, Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион Европы 2012 года. В 2019 году он завершил карьеру игрока.