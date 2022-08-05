Екатеринбург, 5 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Синоптики снова предупреждают свердловчан о смоге. Предупреждение будут действовать до 9 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

На территории Свердловской области ожидают метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Ранее о смоге уральцев предупреждали 8 июля. Тогда смог сопровождался высокой температурой воздуха.