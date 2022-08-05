Барнаул, 5 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В связи с известием о назревании политического раскола между региональными и федеральными властями на Украине, о котором сообщило американское издание The Washington Post, любопытное сравнение в своем телеграм-канале привел кандидат исторических наук Олег Боронин:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Есть такой анекдот с бородой. Идут по вечерней улице два мужика. А навстречу им два других мужика. Один из первых мужиков предлагает другому: «А давай этих двоих встречных отлупим и ограбим». Второй возражает вопросом: «А вдруг по итогу они нас отлупят и ограбят?» Первый: «А нас-то за что?»…

В общем, в бандеровских СМИ и телеграмм-каналах обвинение бандеровцев весьма авторитетной в либеральных антироссийских кругах международной правозащитной организации «Международная амнистия» в том, что они используют для размещения вооружений, боеприпасов, личного состава и боевой техники здания учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также в мирные кварталы и дома в населенных пунктах, превращая все это в военные цели, назвали «ОЧЕНЬ СТРАННЫМ СИГНАЛОМ офису президента от Запада».

То есть этим отморозкам невдомёк, что даже откровенные враги России не могут больше скрывать от общественности и игнорировать военные преступления режима «киевских кокаинщиков». И этот факт — ещё один аргумент для всех всё ещё сомневающихся разумных и в России, и в мире: наше дело правое, враг должен быть разбит, победа должна быть только за нами».

Как сообщало ИА REGNUM, доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, был обнародован 3 августа.

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Уже 4 августа появилась информация о том, что между региональными и федеральными властями на Украине зреет политический раскол. Издание The Washington Post со ссылкой на мэра города Днепропетровска (Днепр) Бориса Филатова известило: главы крупных украинских городов недовольны тем, что администрация президента Украины Владимира Зеленского сознательно отодвигает регионы на второй план для сохранения контроля над поступающей международной финансовой помощью, которая составляет миллиарды долларов.

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