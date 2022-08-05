Бишкек, , 07:57 — REGNUM За первое полугодие 2022 года в Киргизии зарегистрировано 23,3 тысячи преступлений, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете со ссылкой на официальные данные генеральной прокуратуры.

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По имеющейся информации, подавляющее число преступлений происходят в столице республики и Чуйской области — более 63% от общего их числа.

При этом количество краж увеличилось в 1,4 раза, разбойных нападений — на 15% и грабежей — на 5%. Наряду с этим зафиксировано снижение числа случаев вымогательства в 2,5 раза и мошенничества — почти на 24%.

Также стало известно о том, что количество изнасилований и покушений на изнасилование снизилось в 1,9 раза, причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,4% и убийств — на 2,1%.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось почти на 23%.