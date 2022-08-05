Москва, , 07:58 — REGNUM Исполнителя шестиэтапного контракта на разработку пилотной атомной станции малой мощности на базе реакторной установки Шельф-М госкорпорация «Росатом» планирует определить 18 августа 2022 года. Тендер пройдёт с начальной ценой 3,987 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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В задачи победителя входит разработка материалов технического проекта. Работы, финансируемые средствами федерального бюджета, должны быть завершены до конца 2024 года. Проектом предусмотрен довольно крупный аванс — 80% от суммы контракта.

Установка обеспечивает электрогенерацию до 10 МВт.

В 2022 году исполнитель должен будет провести патентные исследования на уровень техники и тенденции развития, на патентную чистоту и патентоспособность результатов. Остальные четыре этапа рассчитаны на 2023–2024 годы.