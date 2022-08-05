Уфа, 5 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Движение транспорта намерены временно закрыть на участке одной из автодорог в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что в связи с проведением взрывных работ в Баймакском районе будет закрыта дорога на Магнитогорск.

«5 августа с 10:00 до 13:00 часов будет временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке км 87+000 — км 89+000 автодороги Магнитогорск — Ира в связи с проведением взрывных работ», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в закон об автодорогах в республике.