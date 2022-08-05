Токио, 5 августа 2022, 07:56 — REGNUM Правительство Японии крайне сожалеет о решении Китая, который отказался от проведения встречи министров иностранных дел двух стран на полях мероприятий АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 5 августа заявил на пресс-конференции в Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, планировавшаяся в столице Камбоджи встреча министров иностранных дел Китая и Японии была отменена из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня, которое глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И назвал «бесполезной макулатурой».
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