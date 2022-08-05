Сочи, Краснодарский край, , 07:54 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Матч прошёл в Сочи и завершился со счётом 6:4.

Хоккей

В составе «Авангарда» хет-трик оформил Рид Буше, ещё по шайбе забросили Семен Асташевский, Фёдор Малыхин и Владимир Жарков. У «Сочи» голами отметились Артур Тянулин, сделавший дубль, Кирилл Петьков и Василий Глотов.

Символическое вбрасывание перед началом игры произвела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Матч начался с массовой драки хоккеистов после стартового вбрасывания. В результате судьи удалили по пять игроков в каждой команде.

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