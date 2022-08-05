Сеул, , 07:52 — REGNUM Пять человек стали жертвами пожара в больнице города Инчхон в Южной Корее, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Пожар Dave Hogg

По его данным, в результате возгорания также пострадали 37 человек. У них зафиксировано отравление продуктами горения. Всего в здании больницы, где произошел пожар, находились 46 человек, включая 33 пациентов. Отмечается, что среди погибших трое были пациентами медучреждения. Пожарные все еще выясняют причину возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания больницы в южнокорейском Инчхоне. По первым данным, при пожаре пострадали четыре человека из десяти, которых удалось эвакуировать из здания. Причины пожара не назывались.

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