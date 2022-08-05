Пермь, 5 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел уголовное дело покушении на сбыт крупной партии наркотического вещества. Фигурант приговорён к длительному сроку, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Freesmi.by Суд

Мужчину задержали в конце зимы 2022 года на перроне железнодорожного вокзала «Пермь-2». Пермяк планировал доставить из Московской области в Пермь крупную партию наркотика для реализации наркоманам.

При личном досмотре у мужчины обнаружили почти 3 кг запрещенного вещества. Синтетический наркотик изъяли, а горожанина отправили под стражу.

Суд признал фигуранта виновным в совершении наркопреступления. Он приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.