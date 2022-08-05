Баргузинский район, Бурятия, 5 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти девушки и исчезновения её малолетнего двоюродного брата. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии На берегу остались вещи и одежда пропавших. Бурятия

Информация об исчезновении 21-летней девушки и девятилетнего ребёнка, которые находились на берегу озера Байкал, поступила 4 августа. В ходе поисковой операции в воде было найдено тело девушки с признаками утопления.

Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с матерью, бабушкой, а также приехавшим из другого города на каникулы братом отдыхали на берегу. Девушка с мальчиком вдвоём отправились на прогулку вдоль берега озера к устью реки Баргузин.

«В данной местности в водоёме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда», — отметили в ведомстве.

В поисках мальчика в настоящее время задействованы спасатели, сотрудники полиции, а также заповедника и волонтёры.