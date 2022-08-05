Верхняя Тура, Свердловская область, 5 августа 2022, 08:15 — REGNUM В Свердловской области заслуженный учитель ждала оказания медицинской помощи 12 часов. Не дождавшись, она скончалась в больнице, пишет Mash.
По словам дочери погибшей, женщине не смогли оказать помощь в медицинском учреждении Верхней Туры из-за отсутствия специалистов. В больнице Нижнего Тагила свердловчанка провела пять часов до того, как ей была оказана помощь. Пациентка скончалась в приёмном покое, в котором оставалась на ночь.
Дочь заслуженного учителя обратилась в минздрав. Ведомство проводит проверку.