Верхняя Тура, Свердловская область, 5 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Свердловской области заслуженный учитель ждала оказания медицинской помощи 12 часов. Не дождавшись, она скончалась в больнице, пишет Mash.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

По словам дочери погибшей, женщине не смогли оказать помощь в медицинском учреждении Верхней Туры из-за отсутствия специалистов. В больнице Нижнего Тагила свердловчанка провела пять часов до того, как ей была оказана помощь. Пациентка скончалась в приёмном покое, в котором оставалась на ночь.

Дочь заслуженного учителя обратилась в минздрав. Ведомство проводит проверку.