Спасск-Дальний, Приморский край, 5 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В селе Красный Кут Спасского района завершено строительство внутрипоселкового газопровода — подключить к газу смогут более 100 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ulgov.ru Газификация населённых пунктов

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» проводят пуско-наладочные работы.

«До недавнего времени условия для газификации частного сектора в Приморском крае были только в Уссурийске. Теперь добавился и Спасский район. В настоящее время из Красного Кута подано около 30 заявок на догазификацию. Призываем жителей села поскорее подготовить дома к приему газа, чтобы встретить холода с отоплением на новом экономичном и экологичном топливе», — сказал генеральный директор предприятия Георгий Шперлинг.

До конца этого года газовики планируют завершить строительство сетей для догазификации частного сектора в селе Славинка. Помимо этого, к природному газу подключат котельную в селе Летно-Хвалынское и крупный агропромышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае выполнено уже около 70% плана по социальной догазификации. Регион вошел в число субъектов РФ, ставших лидерами по данному направлению.