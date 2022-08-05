Екатеринбург, 5 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Екатеринбург с рабочим визитом посещает министр экономического развития России Максим Решетников. Чиновник прибыл в столицу Урала, чтобы обсудить вопросы регионального предпринимательства, сообщили журналистам в региональном правительстве.

Duma.gov.ru Максим Решетников

С участим руководства региона он уже провёл совещание. На нём обсуждалась возможность создания в регионе «сухого порта». Также запланировано посещение екатеринбургских предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области создан проект «сухой порт». Предполагается, что через регион будут транспортировать грузы с востока.