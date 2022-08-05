Пекин, , 07:42 — REGNUM Командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провело 4 августа совместные боевые учения и тренировки вокруг острова Тайвань в беспрецедентном масштабе, сообщает агентство Синьхуа.

НОАК Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

В ходе учений с боевыми стрельбами большой дальности, состоявшихся около 13:00 по местному времени, армейское командование округа провела пуск ракет новых моделей, которые с высокой точностью поразили цели в восточной части Тайваньского пролива. Желаемые результаты были достигнуты.

Ракетные силы командования округа нанесли удары с использованием различных типов обычных ракет по обозначенным морским районам к востоку от острова Тайвань. Все ракеты поразили цели с большой точностью. Была проверена способность сил наносить высокоточные удары и выполнять задачи по уничтожению территории.

Военно-воздушные силы и морская авиация командования подняли в воздух более 100 боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики, для проведения учебно-боевых учений, таких как совместная разведка, дозаправка в воздухе, контроль воздушного пространства и удары по наземным целям.

Более 10 эсминцев и фрегатов военно-морского флота командования военного округа провели совместные операции по блокаде в водах у острова Тайвань. Лю Дункунь, старший офицер командования сказал, что силы продемонстрировали свой храбрый и непобедимый боевой дух.

Лю сказал, что вооруженные силы будут твердо выполнять свои задачи, возложенные на них партией и народом, и решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая.