Москва, , 07:40 — REGNUM Регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик, рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дальневосточные субъекты отправили в Донбасс 40 единиц специального транспорта и стройтехники, 150 тонн гуманитарной помощи.

Восстановительные работы ведутся на 123 объектах Донбасса.

«Все работы, от которых зависит жизнь и обеспечение населения — ремонт школы, отопление, вода — должны быть закончены до конца сентября. Это работа контролируется полпредством, там постоянно работает наш штаб. Мы будем добиваться того, чтобы вся эта работа была в срок выполнена, чтобы люди в Донецкой и Луганской народных республиках могли нормально жить», — цитирует Трутнева телеграм-канал полпредства в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, после подписания соглашения о сотрудничестве с городом Кировском в ЛНР губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий.