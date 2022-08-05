Оренбург, 5 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2022 году планируется реализовать 225 инициативных проектов жителей региона. За первое полугодие претворили в жизнь 85 проектов на территории 24 муниципальных образований, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На народные инициативы в бюджете области предусмотрено 138,4 млн рублей. Муниципалитеты уже получили 33,2 млн рублей.

Губернатор Денис Паслер отметил увеличение количества проектов, которые могут быть реализованы на территории сельских поселений. Так, сельский совет, в состав которого входят семь и более населенных пунктов, сможет подать три заявки. Увеличился объем средств на реализацию одного проекта. Теперь поселения могут получить из областного бюджета до 1,5 млн рублей, а раньше сумма ограничивалась 1 млн рублей. Минимальный уровень софинансирования со стороны населения сокращён с 5 до 4%.

Инициативы сельских жителей касаются ремонта дорог и тротуаров, устройства уличного освещения, благоустройства общественных территорий и детских игровых и спортивных площадок, решения вопросов по водоснабжению.