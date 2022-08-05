Запорожье, Украина, 5 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Курортную отрасль на территории освобождённой территории Запорожской области готовы развивать российские инвесторы. Об этом 4 августа сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Рогов отметил, что инвесторы готовы развивать всю курортную инфраструктуру, которая пришла в упадок во времена, когда регион находился под контролем Украины. По итогам предварительных встреч с инвесторами была названа и предварительная сумма инвестиций в курортную отрасль.

«Сумма предполагаемых инвестиций на сегодняшний день составляет свыше 50 млрд рублей. Это большая сумма. Эта сумма в широком смысле инфраструктурная, ее освоить за один год нельзя», — сообщил Рогов.

Подробности предварительных встреч с инвесторами пока не разглашаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Крым станет транзитным регионом для туристов, направляющихся на курорты в Херсонской и Запорожской областях, которые планируется открыть уже в 2023 году.