Чебоксары, 5 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранители продолжают встречи и личные приёмы беженцев из республик Донбасса. Очередной приём провёл руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин, выехав в санаторий «Алый парус», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

https://chuvashia.sledcom.ru Глава СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин проводит личный прием беженцев из Донбасса

Один из пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР организован на базе санатория «Алый парус» в Моргаушском районе. Он стал временным домом для 241 граждан, эвакуированных из Донбасса, в том числе 50 детей.

4 августа личный приём провёл здесь глава следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин, приняв 23 человек. В ведомстве отмечают, что в основном беженцев интересовали вопросы оформления гражданства России, сроки и порядок проживания в центрах временного размещения, возможность получения медицинской помощи, пенсий и иных социальных выплат.

«Принято два письменных обращения, в том числе одно коллективное от 13 лиц», — отмечается в сообщении.

В управлении уточнили, что коллективное обращение касается организации транспортного обеспечения. Оно будет передано в профильные инстанции.

Детям правоохранители подарили наборы для творчества, канцелярские принадлежности и развивающие игры.

Напомним, что в СУ СКР по Чувашии работает круглосуточная телефонная линия (8919-650-29-71) для беженцев, позволяющая в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию из регионов Донбасса прибыли более 1,4 тыс. граждан, в том числе на 27 июля 63 человека получили российское гражданство. Всего подано 245 заявлений о получении гражданства России.