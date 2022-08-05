Таймырский район, Красноярский край, , 07:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Минусинском районе Красноярского края ликвидирован один лесной пожар. В тушении принимали участие 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар (сс) skeeze

По состоянию на утро 5 августа, в крае действует два лесных пожара на территориях Таймырского и Эвенкийского районов. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,1 тыс. га (на утро 4 августа площадь пожаров достигала 1,1 тыс. га). Угрозы населённым пунктам, как отмечается, нет.

«Всего в охране лесов от пожаров задействовано более 100 человек и около двадцати единиц техники. В том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса», — отметили в правительстве.