Благовещенск, 5 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Амурчанка Тамара Верхотурова, которая ушла из дома и не вернулась 30 июля, обнаружена мёртвой 4 августа. Женщине было 24 года, сообщило Амур. инфо.

(сс) Pochestorie Труп

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На месте, где нашли тело, работали представители следственного управления СК РФ по региону и оперативная группа. Информацию о её поисках ранее размещал поисково-спасательный отряд «Амур».

Тело амурчанки нашли в кустах под окнами дома, где она жила. Ведётся расследование причин и обстоятельств её гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июля в Приамурье продолжаются поиски местного жителя, который потерялся в лесу. Спасатели и сотрудники МЧС исследуют территорию Архаринского района. Пропавший мужчина жил в селе Урил.