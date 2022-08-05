Кемерово, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 5 августа на лечении из-за коронавируса оказались 1432 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 158 новых носителей коронавируса. За это же время 37 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 168 380 случаев заражения коронавирусом, 164 420 человек выздоровели, 2528 пациентов скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 августа за сутки было выявлено 147 новых носителей коронавируса.

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