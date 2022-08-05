Кемерово, 5 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 5 августа на лечении из-за коронавируса оказались 1432 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 158 новых носителей коронавируса. За это же время 37 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 168 380 случаев заражения коронавирусом, 164 420 человек выздоровели, 2528 пациентов скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 августа за сутки было выявлено 147 новых носителей коронавируса.