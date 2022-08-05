Пекин, 5 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

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После периода работы на орбите космический аппарат доберется к запланированному месту посадки в Китае. Как и планировалось, во время полета он будет тестировать технологии многоразового использования и технологии обслуживания на орбите, обеспечивая технологическую поддержку мирного использования космоса.

Этот запуск ознаменовал 18-ю миссию ракет-носителей «Чанчжэн-2F», входящих в богатое семейство ракет-носителей семейства «Чанчжэн».