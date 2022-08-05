Анадырь, , 07:35 — REGNUM В Анадыре диспетчер скорой медицинской помощи сообщил в полицию том, что к ним доставлена и госпитализирована 34-летняя местная жительница с тяжкими телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Чукотскому автономному округу.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что между потерпевшей и её 37-летней сестрой, которые жили в одной квартире, на почве семейно-бытовых отношений произошел конфликт. Младшая сестра нанесла ножом несколько ударов старшей.

В дальнейшем потерпевшая скончалась в реанимации. В связи с этим, все собранные полицией материалы уголовного дела были переданы в региональное СУ СК РФ для предъявления обвинения по более тяжкой статье УК РФ и дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении 43-летнего местного жителя за убийство брата.