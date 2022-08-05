Иркутск, , 07:34 — REGNUM Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил медведя, а затем столкнулся с грузовиком на трассе в Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Медведь Republica

Сообщается, что авария произошла на трассе «Вилюй» в районе поселка Хребтовая в Иркутской области. По предварительным данным, водитель внедорожника сбил медведя, выбежавшего на проезжую часть. После столкновения с животным автомобиль отбросило на ехавший по встречной полосе грузовик КамАЗ.

«В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Также травмы получил и водитель грузового автомобиля. Пострадавшего медведя забрали местные сотрудники лесничества. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в поселке Эльдикан в Якутии медведь напал на местную жительницу. Хищнику удалось только порвать куртку у женщины. Позднее его застрелили.