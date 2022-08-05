Ереван, , 13:37 — REGNUM Если Армения не готова в полную силу защищать Нагорный Карабах, то она неминуемо будет терпеть поражения. Об этом ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Нагорный Карабах Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Дело в том, готова ли сама Армения воевать? Я что-то не вижу у армянской стороны настроения воевать. Посмотрите, как обстоят дела на Украине, несмотря на то, что Россия имеет тотальное превосходство, а российское превосходство над Украиной намного больше, чем превосходство в военном отношении Азербайджана над Арменией. Тем не менее, на Украине создали систему централизованного военного управления, провели всеобщую мобилизацию, даже несколько волн мобилизации уже проходило. С армянской же стороны даже во время войны 2020 года не было ничего подобного, никакой мобилизации. И сейчас армянская сторона не демонстрирует готовность защищать Нагорный Карабах. И, видимо, рассчитывает, что его будет защищать Россия. Но в нынешней ситуации Россия вряд ли сможет это сделать. Если Азербайджан нарушит перемирие и начнёт боевые действия в полном масштабе, это всё будет зависеть от Армении. Ведь, российская военная база в Нагорном Карабахе малочислена, и не может оказать какого-то решающего влияния на ход боевых действий. Так что армянская сторона должна продемонстрировать, что она действительно готова воевать. Для этого надо провести всеобщую мобилизацию, вооружить население, выдвинуть крупные силы к границе с Азербайджаном, чтобы в Баку поняли, что это не шутки. А если в Баку видят, что никакого желания воевать нет, и там будет воевать только ополчение Нагорного Карабаха, то тогда никаких благополучных для Армении вариантов нет. Михаил Александров

Напомним, что Азербайджан 1 августа начал обстрелы армянских позиций. В ответ в Нагорном Карабахе была объявлена частичная мобилизация.