Пекин, , 07:32 — REGNUM Национальный метеоцентр Китая продлил желтое предупреждение о высоких температурах, поскольку сильная жара сохраняется во многих регионах страны, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Жара dimitrisvetsikas1969

В дневное время в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня, Хэбэя, Шэньси, Хэнани, Шаньдуна, Цзянсу, Аньхоя, Шанхая, Хубэя, Хунани, Цзянси, Чжэцзяна, Фуцзяни, Сычуани, Чунцина, Ганьсу, Внутренней Монголии, Нинся и Синьцзяна ожидается температура более 35 градусов по Цельсию. Температура в некоторых районах Чунцина и Чжэцзяна может превысить 40 градусов по Цельсию.

Центр посоветовал населению избегать активного отдыха во время периодов высокой температуры во второй половине дня и предложил работникам, подвергающимся воздействию высоких температур или работающим в течение длительного времени на открытом воздухе, принять необходимые защитные меры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет означает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.