Самарская область, 2 марта, 2010, 10:23 — ИА Регнум. Созданная в мэрии Самары рабочая группа уже в ближайшее время предоставит главе Самары Виктору Тархову максимально эффективный способ по увеличению мест в дошкольных учреждениях города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в управлении информации и аналитики администрации города Самара. Одно из обсуждаемых направлений - это переустройство, реконструкция и строительство новых детских садов. Руководитель городского Департамента строительства и архитектуры Александр Бурнаев подчеркивает, что открытие дополнительных групп закладывается еще на этапе проектирования здания, где должны быть предусмотрены большие игровые и спальные комнаты, удобные помещения для персонала. "Так при разработке проектно-сметной документации по детскому саду №306 Кировского района учитывалось как улучшение технических характеристик объекта, который долгое время использовался не по назначению, так и увеличение его площади, поэтому на этапе проектирования обсуждалось несколько вариантов реконструкции, - отмечает руководитель городского Департамента строительства и архитектуры Александр Бурнаев. - Принято решение увеличить площадь объекта за счет пристроев. В конечном результате, это будет современный детский сад, общей площадью почти в две тысячи кв. метров".

Уже подготовлены строительные площадки для возведения еще четырех дошкольных учреждений. Кроме того, при разработке проектов новых жилых микрорайонов обязательное условие - строительство детских садов, школ и поликлиник. Отметим, что за два года места в детских садах получили 19 тысяч юных самарцев.