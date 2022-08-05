Аддис-Абеба, , 07:30 — REGNUM Новый международный грузовой авиамаршрут соединил Чаншу, столицу провинции Хунань в центральном Китае, и Аддис-Абебу в Эфиопии, сообщает агентство Синьхуа.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Грузовой авиамаршрут, первый между Хунанем и Африкой обеспечивается Эфиопскими авиалиниями с двумя рейсами грузовых самолетов Boeing 777 каждую неделю. По данным аэропорта, открытие грузового маршрута еще больше обогатит международную маршрутную сеть аэропорта Чанша Хуанхуа и построит воздушный мост между Хунанью и Африкой.

С этого года аэропорт восстановил и добавил шесть международных грузовых авиамаршрутов.