Пекин, , 07:28 — REGNUM Восемь проектов с ожидаемыми инвестициями в размере 2 млрд юаней (около $297 млн) были подписаны на Пекинском Китайско-германском форуме по промышленному сотрудничеству и развитию 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным административного комитета, восемь проектов с годовым объемом промышленного производства около 11,5 млрд юаней были подписаны между Китайско-Германским индустриальным парком и немецкими компаниями.

«Пик выбросов углерода в Китае и цели углеродной нейтральности открывают для нас большие возможности», — сказал генеральный директор VASTALTA Circular Technology, одной из компаний-подрядчиков, Рафаэль Сучан , добавив, что компания сотрудничает с парком в разработке пилотной зоны циркулярной экономики.

Китайско-германский индустриальный парк, проект сотрудничества на национальном уровне между двумя странами, открылся в декабре 2021 года. Более 80 немецких предприятий, в том числе Mercedes-Benz и BMW, открыли филиалы в парке.