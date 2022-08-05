Тегеран, , 08:26 — REGNUM 4 августа старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам объявил о полной поддержке Исламской Республикой Иран возобновления режима прекращения огня в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Алио Асгар Хаджи сделал это заявление на своей встрече со Специальным посланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом и объявил о полной поддержке Ираном возобновления режима прекращения огня в Йемене.

В ходе встречи обе стороны обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке.

Объявив о полной поддержке Ираном эффективных усилий по установлению стабильного и справедливого мира в Йемене, старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам выразил надежду, что в ходе предстоящего двухмесячного прекращения огня будут предприняты необходимые усилия для достижения всеобъемлющего соглашения, включающего стабильное прекращение огня, полное снятие блокады и экономического эмбарго, выплата заработной платы работникам, свобода транзита по всем йеменским маршрутам и т.д.

Спецпосланник ООН по Йемену, в свою очередь, указал на последние инициативы, представленные йеменским сторонам, и назвал двухмесячное продление режима прекращения огня в Йемене возможностью добиться регулярного механизма выплаты заработной платы йеменским работникам, открытия транспортных маршрутов между провинциями, а также гарантирования поставок топлива в порт Аль-Ходейда.