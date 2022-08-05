Якутск, , 07:28 — REGNUM В столице Якутии остаётся неблагоприятной ситуация с дымом от лесных пожаров. В воздухе города превышена концентрация диоксида азота, сообщил 5 августа на брифинге заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по республике Евгений Исаков.

Лесной пожар ИА REGNUM

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По количеству взвесей превышения нет. Горожанам рекомендовано избегать прогулок и физических нагрузок, ежедневно проводить дома влажную уборку и при необходимости обращаться к врачу.

В столицу республики дым приносит юго-восточным ветром из Усть-Майского и Алданского районов, где зарегистрировано наибольшее количество возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии огнём охвачена территория площадью более 252 тыс. га. Всего в регионе насчитывается 63 лесных пожара.