Кабанский район, Бурятия, , 07:25 — REGNUM В Бурятии возбуждены два уголовных дела по фактам загрязнения атмосферного воздуха. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Селенгинск, Бурятия Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В ходе проверки выяснилось, что на очистных сооружения Селенгинска и местного целлюлозно-картонного комбината грубо нарушались правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

«Допущенные нарушения повлекли многократное превышение ПДК по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам», — уточнили в надзорном ведомстве.

Дела возбуждены по статье «загрязнение атмосферы. Ход расследования взяли под контроль в прокуратуре.