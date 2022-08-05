Пермь, , 07:24 — REGNUM В Перми начались съемки полнометражного фильма «Она танцует». Это дебютная работа режиссера Оксаны Дегтяревой, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кинолента Abali.ru

Главное героиней является танцовщица. Для неё танец — не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. Специально для фильма подготовлены несколько хореографических постановок с участием пермским танцовщиков.

Съемки ленты продлятся до середины августа. Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2023 году.

Добавим, заявка кинокомпании по фильму «Она танцует» успешно прошла первый этап отбора на рибейт. Осенью 2022 года проект готовится к прохождению второго этапа на получение бюджетной субсидии на возмещение затрат на съемки картины.