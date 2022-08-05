Бишкек, , 07:24 — REGNUM Организации-члены Арабской координационной группы пообещали предоставить правительству Киргизии $85 млн (5,12 млрд рублей) в виде кредита и ещё $15 млн (0,9 млрд рублей) в качестве гранта. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, киргизские власти планируют потратить эти деньги на постройку новых школ и детских садов, повышение качества обучения и обеспечение детей учебниками.

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Глава Минобразования отметил, что за счёт строительства дополнительных дошкольных и общеобразовательных учреждений смогут пойти в новые школы 45 тысяч учеников, в новые детские сады — тоже около 45 тысяч детей.

«Также удастся трудоустроить 3 тысячи учителей и воспитателей», — подытожил министр.

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