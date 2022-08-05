Челябинск, , 07:23 — REGNUM В Челябинске 34-летний гражданин осуждён за торговлю наркотиками и уничтожение материалов уголовного дела. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

Приговор огласили в Калининском райсуде. По данным следствия, наркотик он пытался сбыть в составе группы лиц. А затем в следственном кабинете вырвал из уголовного дела листы и сжёг.

Суд назначил челябинцу 12 лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.