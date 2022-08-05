Тегеран, 5 августа 2022, 08:27 — REGNUM 4 августа главный иранский переговорщик Али Багери Кани и заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора провели второй раунд переговоров. На двусторонней встрече также присутствовали другие члены иранской делегации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Делегация Исламской Республики Иран на переговорах по снятию санкций во главе с Али Багери Кани прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров с мировыми державами.
Ранее Багери Кани провел свой первый раунд переговоров с Мора, а также раунд двусторонних переговоров с заместителем министра иностранных дел Австрии.
Мора также провел еще одну двустороннюю встречу с главой американской делегации Робертом Мали, который является специальным посланником президента США по делам Ирана.
Переговоры между членами иранской делегации и другими сторонами продолжатся в различных форматах.